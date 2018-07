Texas, 5 morti in due sparatorie

ROMA, 28 LUG - Almeno 5 persone sono morte in due diverse sparatorie avvenute in Texas. In base a una prima ricostruzione, la polizia di Robstown è intervenuta in una casa di riposo a Corpus Christi dopo la segnalazione di una sparatoria in corso, riferisce il New York Times. Al loro arrivo, i poliziotti hanno scoperto i cadaveri di tre persone, tra questi anche quello del killer, riferisce il portavoce della polizia, Herman Rodriguez. Poco distante dalla casa di riposo, gli agenti hanno trovato i cadaveri di due uomini in un'altra residenza. Secondo quanto si apprende, i due casi sarebbero collegati. "Stiamo indagando per omicidio", ha confermato poi il capo della Polizia di Robstown, Erasmo Flores.