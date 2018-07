Incidente in Tajikistan, 4 morti

ROMA, 30 LUG - Due ciclisti americani e altri due di cui non si conosce ancora la nazionalità sono morti ieri in seguito ad un incidente stradale in Tajikistan: lo riporta Fox News. L'incidente é avvenuto nel distretto di Danghara (ovest): i quattro facevano parte di un gruppo di sette ciclisti, di cui due olandesi e altri tre stranieri, oltre ai due americani americani deceduti. "Tre stranieri sono morti sul colpo e uno é deceduto in ospedale", ha detto il ministro dell'interno del Tajikistan. Le vittime sono state colpite da un'automobilista che non si é fermato per prestare soccorso ai ciclisti. Secondo Radio Free Europe/Radio Liberty un uomo di 21 anni é stato arrestato. L'ambasciata americana a Dushanbe ha confermato che due delle vittime erano cittadini statunitensi.