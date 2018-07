MH370, si dimette capo aviazione civile

ROMA, 31 LUG - Il presidente dell'Autorità per l'aviazione civile della Malaysia, Azharuddin Abdul Rahman, ha rassegnato le dimissioni all'indomani del rapporto finale delle autorità malesi sulla scomparsa del volo Malaysia Airlines MH370, che ha evidenziato - tra l'altro - carenze da parte dei controllori di volo nella gestione della vicenda. In particolare, il rapporto denuncia che l'8 marzo 2014 i controllori non hanno attivato le previste "fasi di emergenza" dopo la scomparsa dai radar del volo Kuala Lumpur-Pechino con 239 persone a bordo. "Quindi - ha annunciato il funzionario in un comunicato -, e' con grande rammarico e dopo molte riflessioni che ho deciso di rassegnare le dimissioni dalla carica di presidente dell'Autorità per l'aviazione civile della Malaysia". Il rapporto ipotizza "l'interferenza di terzi", ossia un dirottamento che ha costretto il pilota a manovre non volute, tra le cause della scomparsa del volo.