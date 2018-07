Parigi: addio all'Autolib' di Bolloré

PARIGI, 31 LUG - Per molti parigini è la fine di un'era: Autolib', il servizio parigino di car sharing fiore all'occhiello dell'industriale bretone Vincent Bolloré, getta la spugna. Lo stop definitivo segue la disdetta del contratto da parte della municipalità di Parigi. Falliti tutti i tentativi di Bolloré di farsi rifinanziare l'iniziativa dall'amministrazione comunale con 233 milioni di euro fino al 2023. A quasi sette anni dalla loro introduzione, le 4.000 vetturette elettriche grigie- disegnate e realizzate in collaborazione con Pininfarina e la torinese Cecomp - interrompono, dunque il servizio questa sera, alle 23:59. Mentre si lavora alla ricerca di un sostituto per l'autunno. Tra i futuri gestori del 'car sharing' elettrico parigino, possibile l'arrivo di grandi marchi automobilistici francesi come Renault. La crisi di Autolib' è andata quasi di pari passo con quella di un altro simbolo della mobilità 'green' parigina, le bici in libero servizio Velib'