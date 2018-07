Sudan, falso allarme bomba su aereo

KHARTOUM, 31 LUG - Un Boeing delle linee aeree turche in volo da Istanbul a Congo Brazzaville ha compiuto un atterraggio d'emergenza oggi all'aeroporto di Khartoum in seguito ad una comunicazione anonima al pilota che segnalava una bomba a bordo. Dai controlli compiuti a terra si è rivelato un falso allarme. Secondo il centro di controllo dell'aeroporto di Khartoum l'aereo era ad una quota di 36.000 piedi (circa 11.000 metri) quando il pilota lo ha contattato per segnalare l'emergenza e chiedere l'atterraggio d'emergenza, ottenendo subito l'autorizzazione. Non è stato precisato il numero dei passeggeri.