Ivanka Trump contro separazione famiglie

NEW YORK, 2 AGO - La separazione delle famiglie di immigrati e' stato ''il punto piu' basso'' per l'amministrazione Trump. Lo afferma Ivanka Trump, figlia e consigliera del presidente Donald Trump. ''Ed e' stato il punto piu' basso anche per me. Sono molto contraria alla separazione delle famiglie e alla separazione dei genitori dai figli''. Ivanka ha preso le distanze dal padre anche sui media. ''Non ritengo che i media siano i nemici della gente'', dice Ivanka a un evento organizzato da Axios. Mettendo in evidenza come molte delle storie scritte su di lei sono false, Ivanka precisa di non ritenere i media nemici.