Zimbabwe: bilancio morti sale a sei

HARARE, 2 AGO - Il bilancio dei morti nei disordini scoppiati dopo le elezioni di lunedì in Zimbabwe è salito a sei. Altre tre persone, ha reso noto la polizia, sono morte in seguito alle ferite riportate dopo che ieri i militari hanno sparato sui manifestanti dell'opposizione scesi in piazza. I feriti sono 14 e gli arrestati 18.