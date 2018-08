Amico Orban prende tv anti-governo

ROMA, 2 AGO - Il canale di informazione Hir tv, voce molto critica del governo di Budapest, è stata messa sotto controllo governativo, dopo che la società di proprietà di un imprenditore ostile a Viktor Orban è stata acquistata da un oligarca vicino al premier, Zsolt Nyerges. Il nuovo proprietario si è presentato nella sede della tv accompagnato dai nuovi dirigenti, nominati da lui, e il 'vecchio staff' - 250 persone fra giornalisti, conduttori e tecnici - hanno ricevuto un ora di tempo per decidere se accettare o meno il cambio di linea imposto dal fedelissimo del premier. La scelta, in sostanza, era tra il licenziamento o la produzione, in futuro, di programmi filogovernativi. Quasi la meta dei giornalisti e conduttori ha optato per il licenziamento. Il controllo sui media da parte di Orban è quasi totale: nel Paese è rimasto un solo telegiornale critico, quello della tv commerciale Rtl di proprietà del Bertelsmann tedesco.