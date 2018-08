Al via a Parigi i Gay Games

PARIGI, 3 AGO - La decima edizione dei Gay Games, i cosiddetti mondiali della diversità, si terranno per la prima volta a Parigi. I Giochi cominceranno domani per una settimana di competizioni sportive, eventi culturali e festeggiamenti. Creati nel 1982 a San Francisco, i Gay Games puntano a spezzare gli stereotipi e lottare contro l'odio nei confronti delle minoranze LGBT+. E' un appuntamento sportivo senza discriminazione di origine, orientamento sessuale o handicap. All'evento sono attesi oltre 10.000 partecipanti provenienti da 90 Paesi del Mondo, incluso quelli in cui l'omosessualità è illegale o repressa. Una sorta di prova generale, in attesa delle Olimpiadi di Parigi del 2024.