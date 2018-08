Onu, Corea Nord va avanti con nucleare

NEW YORK, 4 AGO - La Corea del Nord "non ha messo fine al suo programma missilistico e nucleare" e continua a violare le sanzioni imposte dall'Onu. E' l'accusa contenuta in un rapporto di esperti che ieri è stato presentato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tra le violazioni si cita in particolare "un ingente aumento nei trasferimenti illegali di petrolio da nave a nave".