Caldo record in Spagna e Portogallo

ROMA, 4 AGO - Continua l'ondata di calore, con temperature record in Spagna e Portogallo, e tre persone sono morte in Spagna per le conseguenze del caldo. Secondo il servizio metereologico della Catalogna, il picco si raggiungerà nel fine settimana con 40 gradi nelle zone interne e 35 sul litorale. Le alte temperature continueranno fino all'8 agosto. Per quanto riguarda le vittime, sono un uomo di mezza età che è caduto a terra per strada a Barcellona, probabilmente per effetto dell'afa e poi deceduto in ospedale, e altri due morti a Murcia (un uomo di 78 anni che stava facendo dei lavoretti nella sua tenuta e un operaio di 48). Non va meglio in Portogallo. Secondo l'Istituto del mare e dell'atmosfera, ieri la città più calda del Paese è stata Alcácer do Sal, nel distretto di Setubal, con 45,9 gradi. La Protezione civile portoghese ha lanciato un'allerta via sms per il rischio incendi, specie nell'Algarve, e per la prima volta anche a Lisbona.