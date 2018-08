Hiroshima commemora 73esimo anniversario

TOKYO, 6 AGO - A 73 anni dalla catastrofe nucleare i tocchi della campana nel parco del Memoriale della Pace di Hiroshima hanno scandito il tradizionale minuto di raccoglimento per ricordare l'orrore della prima bomba atomica sganciata dagli Stati Uniti sulla città diventata simbolo dell'orrore nucleare. Il sindaco di Hiroshima, Kazumi Matsui, ha inaugurato il tradizionale discorso di commemorazione descrivendo l'agonia delle vittime in una una delle più tristi pagine dell'umanità, esortando i potenti della Terra - e ogni forma di egocentrismo - a non considerare le armi nucleari come deterrente a garanzia delle minacce sulla sicurezza globale. Una tesi assecondata dal premier Shinzo Abe, presente alla cerimonia, che ha ricordato come si stiano allargando le differenze tra gli Stati che possiedono gli ordigni atomici rispetto a quelli che ne sono sprovvisti. A marcare l'anniversario anche il lavoro di un gruppo di studenti di una scuola media di Hiroshima, autori di un video di 5 minuti che ricostruisce il tragico evento.