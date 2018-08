Sisma: fino a 20mila sfollati a Lombok

BANGKOK, 6 AGO - Il numero di persone evacuate dalle loro case sull'isola di Lombok a causa del terremoto potrebbe raggiungere quota 20mila. Lo ha dichiarato il portavoce dell'Agenzia indonesiana per la gestione dei disastri, Sutopo Purwo Nugroho, aggiungendo che c'è urgente bisogno di personale medico, medicinali e scorte di cibo per le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case a causa dei danni strutturali provocati dal sisma, il secondo in una settimana.