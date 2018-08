Israele, sanzioni Usa a Iran coraggiose

(ANSAmed) - TEL AVIV, 06 AGO - Israele plaude alla reimposizione delle sanzioni Usa all'Iran. ''Stanotte - ha scritto su twitter il ministro della difesa Avigdor Lieberman - esse entrano in vigore negli Stati Uniti. Con una decisione coraggiosa che sarà ricordata per generazioni il presidente Donald Trump ha cambiato la direzione verso l'Iran. Non più accordi e servilismo, bensì una lotta determinata fino all' arresto del regime sanguinario degli ayatollah, che ha seminato terrore, violenza ed odio in tutto il Medio Oriente''.