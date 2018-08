Parigi: oggi giorno più caldo

PARIGI, 7 AGO - Penuria di ventilatori a Parigi: nel giorno in cui il termometro dovrebbe sfiorare i 40 gradi prima dell'arrivo dei temporali, i parigini che non si sono ancora dotati di un ventilatore faticano a trovarli. Molti negozi di elettrodomestici, scrive oggi Le Figaro, sono già stati 'svaligiati' la settimana scorsa e oggi segnano il tutto esaurito. Intanto, alla morsa del caldo che avvolge la capitale di Francia - oggi il record di calore negli ultimi 6 anni con una temperatura massima di 39 gradi - si aggiungono gli alti livelli di smog. Per il secondo giorno consecutivo, la prefettura ha decretato lo stop alle auto inquinanti, i parcheggi gratuiti e i forfait sui trasporti pubblici. Mentre i parchi pubblici sono rimasti aperti di notte per consentire alla cittadinanza di stare al fresco. Alti livelli di inquinamento anche nell'est, nella zona di Lione e ai piedi delle Alpi. Ma è imminente l'arrivo dei temporali a nord, incluso a Parigi, dove si prevede un rapido stravolgimento delle condizioni meteo.