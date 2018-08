Mo: domani Abu Mazen da re Abdallah

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 AGO - Il presidente dell'Anp Abu Mazen si rechera' domani ad Amman per consultazioni con re Abdallah in cui ribadira' l'opposizione dei palestinesi al cosiddetto 'Accordo del secolo' di riassetto politico regionale a cui lavora l'amministrazione Trump. Lo ha riferito all'agenzia di stampa palestinese Wafa il segretario generale del Comitato esecutivo dell'Olp Saeb Erekat. Erekat ha affermato che secondo l'Autorita' nazionale palestinese i contatti di questi giorni per una tregua a Gaza e per la futura realizzazione di progetti umanitari nella Striscia sono in realta' ''il preludio'' della prima fase dell' 'Accordo del secolo'. Tale accordo, ha avvertito Erekat, si prefigge di ''perpetuare la separazione'' politica fra Gaza e la Cisgiordania. E' inconciliabile dunque, a suo parere, col progetto nazionale palestinese e con la formula dei Due Stati. L'Anp, ha concluso, si aspetta da Hamas che metta fine alle divisioni politiche e che non assecondi manovre concepite nel contesto dell' 'Accordo del secolo'.