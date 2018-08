Brexit:'senza accordo rischio sicurezza'

LONDRA, 7 AGO - Si aggiunge la voce dei dirigenti della polizia britannica al coro delle preoccupazioni per i rischi di un'ipotetica Brexit 'no deal', un divorzio senz'accordo dall'Ue. A rivelarlo è oggi il Times che cita una lettera inviata al riguardo al ministro dell'Interno, Sajid Javid, dal gruppo di lavoro sulla Brexit dell'Association of Police and Crime Commissioners, organismo che riunisce i capi delle polizie territoriali d'Inghilterra e Galles. Nella lettera si evoca il timore di "una significativa perdita di capacità operative" nel caso di un taglio netto dei rapporti con Bruxelles che comportasse pure la fine dell'accesso al database dello European Criminal Records Information System e l'allentamento della cooperazione investigativa con le forze di polizia e gli organi inquirenti dei 27 Paesi dell'Unione. L'allarme rimbalza sul governo di Theresa May proprio mentre la premier, rientrata da una prima tranche di ferie sul lago di Garda cerca di rassicurare anche le voci più critiche sulla sua linea negoziale