Ministro esteri nordcoreano a Teheran

TEHERAN, 7 AGO - Il ministro degli Esteri della Corea del Nord, Ri Yong Ho, è arrivato oggi a Teheran per una visita di due giorni, all'indomani della reimposizione delle sanzioni americane all'Iran per il suo programma nucleare. Nella prima giornata della missione, riferisce l'agenzia Isna, Ri ha incontrato il suo omologo iraniano Mohammad Javad Zarif. Il presidente americano Donald Trump vuole spingere Teheran a rinegoziare un accordo del 2015 sul suo programma atomico, dopo avere firmato un'intesa con il leader nordcoreano Kim Jung-un nel giugno scorso in cui Pyongyang si è impegnata a lavorare per la completa denuclearizzazione della penisola coreana. Trump si è anche detto pronto ad incontrare il presidente iraniano Hassan Rohani in qualsiasi momento. Un faccia a faccia che segnerebbe una svolta storica nei rapporti tra i due Paesi come lo è stato l'incontro al vertice con Kim in giugno a Singapore.