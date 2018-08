Salgono a 8 morti ondata caldo in Spagna

ROMA, 7 AGO - Salgono a otto i morti provocati dagli effetti dell'ondata di calore che ha colpito la Spagna negli ultimi giorni. I decessi sono avvenuti tra mercoledì scorso e ieri, durante i sei giorni più caldi per il Paese, con la temperatura record di 46 gradi. Lo riferisce il quotidiano El Pais. Complessivamente quattro persone sono morte in Estremadura, tre in Catalogna e una a Murcia. In Estremadura le vittime più recenti: sono un uomo di 66 anni, morto nel paesino di Logrosán e una donna di 75 a Zarza la Mayor. Stessa sorte di una ottantunenne ricoverata in ospedale per un'insolazione e poi morta. La quarta vittima è un uomo di 40 anni che stava facendo il cammino di Santiago e che è morto all'altezza della località di Canaveral, in Estemadura.