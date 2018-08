Iran: Gb si smarca da sanzioni Usa

LONDRA, 7 AGO - La Gran Bretagna prende per una volta le distanze dagli Usa e ribadisce la sua fedeltà all'accordo con l'Iran sul nucleare in risposta alle nuove sanzioni di Donald Trump contro Teheran. "Non seguiremo gli Usa sulle sanzioni", ha tagliato corto oggi a Bbc Radio4 Alistair Burt, viceministro degli Esteri di Londra responsabile del dossier mediorientale. "Come abbiamo già chiarito - ha insistito Burt - noi consideriamo l'accordo sul nucleare parte importante non solo della sicurezza nella regione, ma nel mondo".