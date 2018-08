Israele: donna capo squadrone aviazione

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 AGO - Per la prima volta nella storia dell'aviazione israeliana, una donna e' stata nominata comandante di uno squadrone. L'annuncio e' giunto oggi dal comandante dell'aviazione militare, gen. Amikam Norkin, che ha affidato lo squadrone 122 'Nachson' al maggiore G., di 34 anni, che sara' adesso elevata in grado. L'ufficiale, precisa il portavoce militare, ha dato buona prova di se' in svariati incarichi di pilotaggio e negli anni 2015-7 è già stata vice comandante dello squadrone 122, a cui ora ritorna. Il suo incarico entrerà in vigore fra due mesi. ''E' per me un gran privilegio e un'immensa responsabilità'' ha detto G., citata dal portavoce militare. ''Adesso mi attende il vero impegno. Sono fiera di prestare servizio nell'aviazione israeliana''.