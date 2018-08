Usa: al via elezioni suppletive in Ohio

WASHINGTON, 7 AGO - Un altro 'super Tuesday' di primarie negli Stati Uniti che in vista del voto di midterm a novembre per il rinnovo del Congresso costituisce un test cruciale per Donald Trump, a partire dal voto in Ohio nelle elezioni suppletive per un seggio in parlamento dove la corsa si prospetta serrata e una sconfitta per i repubblicani sarebbe un imbarazzo con un alto prezzo politico. Cosi' in Ohio - considerato Stato cruciale anche nelle elezioni presidenziali- Trump ha dato il suo 'endorsement' al repubblicano Troy Balderson, che sfida il democratico Danny O'Connor. Il tycoon e' sceso in campo anche nelle primarie in Kansas per la scelta del candidato governatore, appoggiando Kris Kobach, noto per la sua campagna a favore di leggi elettorali piu' restrittive. Una mossa, quella del presidente, che ha scontentato alcuni repubblicani locali. Le primarie oggi si tengono in quattro stati: Kansas, Michigan, Missouri e Stato di Washington.