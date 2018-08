Terremoti: Colombia, forte scossa 5.8

BOGOTA', 7 AGO - Una scossa di magnitudo 5.8 sulla scala aperta Richter ha interessato oggi varie regioni centrali, centro orientali ed orientali della Colombia, senza che per il momento si segnalino vittime o danni. Lo riferisce Radio Rcn di Bogotà. Il sisma, ha reso noto il Servizio geologico colombiano, è stato registrato alle 10:53 locali con epicentro in una zona vicino al comune di Mesa de Los Santos, nel Dipartimento di Santander, e ad una profondità di 150 chilometri. Da parte sua l'Unità nazionale di prevenzione delle calamità ha reso noto che "è in corso una verifica con unità locali nelle zone interessate dal terremoto" per determinare l'entità di eventuali vittime o danni.