Usa: musulmani contro 'lista terrorismo'

WASHINGTON, 8 AGO - Un'organizzazione negli Usa per la difesa dei diritti dei musulmani ha annunciato un'azione legale contro il governo federale degli Stati Uniti in cui mette in dubbio la costituzionalità l'utilizzo di 'liste' per monitorare la minaccia terroristica, compreso un programma venuto alla luce di recente in cui responsabili di aviazione hanno segretamente effettuato controlli su passeggeri con nessun legame noto a terrorismo. Gadeir Abbas, avvocato presso il Council on American-Islamic Relations, ha fatto sapere che la denuncia verrà avanzata già nelle prossime ore presso un tribunale federale in Maryland per parte di dieci viaggiatori musulmani che avrebbero subito abusi in aeroporti e conseguenze per essere stati inclusi nella lista relativa al monitoraggio contro la minaccia terroristica. A sporgere denuncia sono cittadini di Maryland, Florida, Michigan, Oregon, Kansas, New Jersey, Stato di Washington e Distretto di Columbia.