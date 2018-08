Israele chiude strade attorno a Striscia

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 AGO - L'esercito israeliano ha chiuso diverse strade nelle aree adiacenti la Striscia di Gaza ed ha rafforzato la propria divisione del sud. Secondo il portavoce militare, la decisione è legata "alle dichiarazioni di Hamas" dopo l'uccisione di due suoi militanti ieri e alla "identificazione dell'abbandono di postazioni". Ieri il portavoce di Hamas, Fawzi Barhoum, aveva detto che "la nostra Resistenza non accetterà mai che Israele colpisca impunemente le nostre postazioni ed i nostri uomini. Possiamo far sì - ha avvertito - che il nemico non conosca pace". Dichiarazioni analoghe sono arrivate anche dalla Jihad islamica.