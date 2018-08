Arabia Saudita: giustiziato un birmano

DUBAI, 8 AGO - L'Arabia Saudita ha giustiziato e crocifisso ieri a La Mecca un uomo birmano incriminato per omicidio, tentato stupro e furto: lo rende noto l'agenzia di stampa statale Saudi Press Agency. Elias Abulkalaam Jamaleddeen, questo il nome dell'uomo, aveva ucciso a coltellate una donna birmana e l'aveva derubata, oltre ad avere derubato un'altra abitazione, avere tentato di violentare una donna ed avere rubato armi e munizioni. La sua condanna era stata confermata dalle corti e re Salman aveva dato il via libera alla massima pena. In Arabia Saudita la pena di morte è molto diffusa, ma le crocifissioni - in cui in genere il condannato viene decapitato prima che il suo corpo venga esposto al pubblico - sono rare.