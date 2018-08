Austria: morti tre alpinisti in Tirolo

BERLINO, 8 AGO - Tre alpinisti sono morti oggi in due incidenti in montagna, nel Tirolo austriaco. Lo scrive l'agenzia Apa. Due scalatori sono precipitati nella zona del Wilder Kaiser, mentre affrontavano la via del Kopftoerlgrat, sull'Ellmauer Halt. Un secondo incidente è avvenuto a Scharnitz, nella circoscrizione di Innsbruck, dove un terzo scalatore è morto sulla vetta del Westliche Karwendelspitze.