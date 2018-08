Hamas, Israele vuole fallimento colloqui

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 AGO - Hamas accusa Israele di voler sabotare, con l'attuale situazione, i colloqui di pace in corso, mediati da Onu ed Egitto. "Il tempo dell'escalation sulla Striscia e l'attacco alla resistenza palestinese quando la nostra delegazione è arrivata al Cairo per colloqui - ha detto, citato dai media, Fawzi Barhoum portavoce di Hamas - prova che Israele vuole ostacolare gli sforzi dell'Egitto e dell'Onu di raggiungere una calma a lungo termine". Per Barhoum, Israele "porta la piena responsabilità di quello che sta accadendo a Gaza".