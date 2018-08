Principessa Mako rinvia ancora nozze

ROMA, 9 AGO - E' tutt'altro che una favola la storia d'amore tra la principessa giapponese Mako e il suo fidanzato Kei Kimuro, costretti a rinviare il loro matrimonio per la seconda volta. La ragione, non ufficiale, è sempre la stessa: la futura suocera è stata travolta da uno scandalo finanziario che imbarazza la famiglia imperiale nipponica. La signora avrebbe preso in prestito dall'ex compagno 4 milioni di yen (circa 30 mila euro) per finanziare gli studi del figlio e non li avrebbe mai restituiti. I genitori di Mako, il principe Akishino e principessa Kiko, hanno dato un ultimatum alla madre di Kei in diversi incontri faccia faccia. O risolve i suoi problemi economici oppure le nozze saranno annullate. Lo scorso febbraio a sorpresa era stato annunciato il rinvio del matrimonio, previsto in autunno, al 2020. Poco tempo per i preparativi, aveva fatto sapere la Casa reale.