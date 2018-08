Cile: Piñera decide rimpasto governo

SANTIAGO DEL CILE, 10 AGO - Il presidente cileno Sebastián Piñera ha operato nelle ultime ore un mini-rimpasto di governo che ha coinvolto il ministro dell'Istruzione, Gerardo Varela, che aveva formulato polemiche dichiarazioni riguardanti il modo con cui i responsabili delle scuole cilene potevano risolvere i loro problemi di infrastrutture. Nella prima modifica del suo governo da quando ha assunto la carica di capo dello Stato nello scorso marzo, Piñera ha anche accettato le dimissioni dei ministri della Cultura e dell'Ambiente, Alejandra Pérez e Marcela Cubillos. In un intervento pubblico lo scorso 23 luglio, il ministro Varela aveva suscitato un certo scalpore lamentandosi per le troppo richieste che stava ricevendo di intervento per migliorare vetuste infrastrutture scolastiche cilene.