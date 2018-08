Yemen: Onu, oltre 6.500 morti in 3 anni

GINEVRA, 10 AGO - E salito ad oltre 6.500 il numero di civili uccisi nel conflitto in Yemen, stando agli ultimi dati resi noti oggi dall'Onu. Dall'intervento armato nel paese della coalizione a guida saudita, il 26 Marzo 2015 al 9 agosto scorso, "il nostro ufficio ha documentato un totale di 17.062 vittime civili,di cui 6.592 morti e 10.470 feriti. La maggior parte, 10.471, risultano da attacchi aerei condotti dalla coalizione saudita a guida saudita, ha affermato a Ginevra la portavoce dell'ufficio dell'Alto commissario Onu per i diritti umani, Liz Throssell. La portavoce ha deplorato il raid della coalizione che giovedì' colpito un bus che trasportava bambini al mercato Dahyan, a Saada. "Questi ultimi decessi dimostrano tragicamente come il conflitto continua a incombere sulla vita degli yemeniti", ha aggiunto.