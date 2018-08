Gaza: 10 palestinesi feriti in scontri

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 AGO - Dieci manifestanti palestinesi sono stati feriti oggi in scontri con l'esercito israeliano avvenuti lungo la barriera difensiva tra Gaza e Israele durante la 'Marcia del Ritorno' del venerdì. Lo riferisce l'agenzia Maan che cita fonti mediche della Striscia secondo cui i manifestanti sono stati feriti in maggioranza ad est di Khan Younis nel sud della Striscia: uno di questi sarebbe in gravi condizioni. Le dimostrazioni - confermate da Hamas dopo il suo annuncio, di ieri sera, della tregua raggiunta con Israele - hanno avuto inizio dopo le preghiere nelle Moschee: i manifestanti si sono diretti verso la barriera dove hanno cominciato a bruciare gomme e a lanciare palloncini incendiari dall'altra parte della frontiera verso il territorio israeliano.