Afghanistan: uccisi 14 poliziotti

KABUL, 10 AGO - Almeno 14 poliziotti uccisi e 20 feriti in Afghanistan: è il bilancio degli scontri avvenuti per tutto il giorno a Ghazni, capoluogo dell'omonima provincia orientale, tra i talebani e le forze di sicurezza sostenute dagli Usa. Tra le vittime si contano anche decine di miliziani. L'attacco, coordinato, è partito nella notte in diverse zone della città, e ci sono stati numerosi scontri a fuoco. Secondo le autorità i talebani, che vogliono riconquistare l'area, hanno distrutto la torre delle telecomunicazioni fuori città interrompendo il traffico telefonico. Le truppe afghane hanno richiesto l'intervento degli Usa, che hanno risposto fornendo supporto aereo ed effettuando un attacco con un drone. I combattimenti sono proseguiti per tutto il giorno, con gli abitanti della città chiusi in casa ed in negozi chiusi, mentre il traffico stradale verso Kabul (120 chilometri a nord di Ghazni) ed il sud del paese è stato interrotto.