Charlottesville, Trump condanna razzismo

WASHINGTON, 11 AGO - "Condanno tutti i tipi di razzismo e atti di violenza. Pace per TUTTI gli americani!". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump interviene così sull'anniversario degli scontri a Charlottesville fra un corteo di ultradestra e una contromanifestazione che portarono alla morte di una persona. "Gli scontri a Charlottesville un anno fa portarono a morte e divisioni senza senso. Dobbiamo essere uniti come nazione" ha scritto Trump su Twitter. Attese domani a Washington nuove manifestazioni in occasione dell'anniversario.