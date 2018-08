Egitto: ergastolo a leader Fratellanza

IL CAIRO, 12 AGO - La corte d'Assise del Cairo ha condannato all'ergastolo Mohamed Badie, guida suprema dei Fratelli Musulmani, e altri 4 della Confraternita (Mohamed El Beltagui, Safwat Hegazy, Essam El Eryan e El Hosseiny Antar), per istigazione agli scontri violenti scoppiati a Giza dopo la rimozione dell'ex presidente Mohammed Morsi nel 2013. Lo riferiscono fonti giudiziarie. L'ex ministro di Morsi, Bassem Ouda, è stato condannato a 15 anni di reclusione, mentre la pena per Hisham Kamel, Gamal Fatehi e Ahmed Dahy è di 10 anni ciascuno. In questo caso, la pena è stata ridotta rispetto alla condanna all'ergastolo nel processo di primo grado. I condannati nell'ennesimo processo contro esponenti di spicco del movimento, messo al bando e definito organizzazione terroristica, potranno ricorrere in appello. (ANSA).