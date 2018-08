Trump alla Harley, rischia boicottaggio

WASHINGTON, 12 AGO - Il presidente degli stati Uniti Donald Trump torna ad avvertire la Harley Davidson delle possibili conseguenze della decisione di spostare parte della sua produzione fuori dagli Usa e in un tweet afferma: "molti proprietari di @harleydavidson intendono boicottare l'azienda se la produzione si sposta all'estero. Ottimo! La gran parte delle altre aziende sono dirette nella nostra direzione, compresi rivali di Harley. Una mossa sbagliata!". Ieri Trump ha incontrato un gruppo di biker suoi sostenitori in New Jersey dove si trova per alcuni giorni nel Golf Club di sua proprieta' a Bedminster.