Maduro apre all'Fbi su indagini attacco

ROMA, 12 AGO - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro è pronto a permettere agli agenti statunitensi dell'Fbi nel paese di collaborare alle indagini sul presunto attentato che ha subito una settimana fa. Lo riporta la Bbc. Considerando le accuse, anche alla Florida, per l'attacco con i droni e le tensioni tra i due paesi le parole di Maduro, ieri sera in tv, hanno sorpreso molti: "Se il governo degli Stati Uniti offrisse o confermasse la sua offerta di collaborazione dell'Fbi per indagare, lo accetterei", ha detto.