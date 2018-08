Mattis in Brasile, primo tra 4 Paesi

BRASILIA, 13 AGO - Il Segretario alla Difesa statunitense James Mattis è atteso in Brasile da dove comincerà la sua prima visita in America latina, che lo vedrà anche in Argentina, Cile e Colombia. Prima della sua partenza il Pentagono ha diffuso un comunicato in cui si sottolinea che l'obiettivo della missione è quello di "rafforzare i legami con Paesi chiave della regione". Queste relazioni, si precisa nel documento, "sono fondamentali per far sì che l'emisfero sia un luogo di collaborazione, prospero e sicuro". L'ultimo ministro della Difesa americano a realizzare una visita simile fu Chuck Hagel che nel 2014 visitò Colombia, Cile e Perù. L'arrivo a Buenos Aires è in agenda per mercoledì, e quello stesso giorno Mattis si trasferirà a Santiago del Cile, da dove, venerdì si recherà a Bogotà dove sarà ricevuto dal nuovo presidente colombiano, Iván Duque.