Gb: code senza fine a Heathrow

LONDRA, 13 AGO - Si aggrava l'allarme per le code bibliche imposte ai viaggiatori non europei ai controlli passaporti dell'aeroporto londinese di Heathrow, principale scalo internazionale del Regno Unito. Dopo le dura denuncia pubblica recente e il richiamo al governo ad agire del numero uno di British Airways, Alex Cruz, oggi il testimone della protesta passa a un'altra compagnia britannica, Virgin Atlantic. Se Cruz aveva parlato di due ore di coda come della normalità e di picchi di tre ore, descrivendo la situazione alla stregua di "una farsa" senza paragoni attuali nei grandi hub europei, Virgin Atlantic scodella ora i dati-shock di luglio ottenuti dalle autorità aeroportuali dietro precisa richiesta: dati che indicano un allungamento delle file sino a una media di 2 ore e mezza. Il mancato rispetto dell'obiettivo di 45 minuti massimi di attesa fissato dagli stessi servizi doganali è ormai pari di norma al 95%, sottolinea un portavoce della compagnia aerea. I nostri passeggeri, allarga le braccia, "sono frustrati".