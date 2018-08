Gb: basta senzatetto entro 10 anni

LONDRA, 13 AGO - Basta senzatetto costretti a dormire per strada in Inghilterra. Se non altro fra 10 anni. E' l'impegno del ministro britannico per le Comunità Locali, James Brokenshire, che ha annunciato alla Bbc un piano, limitato per ora alla più grande nazione del Regno Unito, stando alle cui intenzioni la piaga dovrebbe essere riassorbita nel 2027. Brokenshire promette 100 milioni di sterline, pur ammettendo che non si tratta di nuovi fondi, bensì di una 'rimodulazione' di programmi sociali esistenti. In ogni modo l'obiettivo è aiutare gli homeless "a dare una svolta alle loro vite". In ballo ci sono almeno 10.000 persone che si stima sopravvivano all'addiaccio permanentemente: numero raddoppiato negli ultimi 7 anni, sullo sfondo d'un trend che molti attribuiscono anche alle politiche di austerity e tagli degli governi Tory. Scettica l'opposizione laburista, secondo cui si tratta di "un piano debole che non riflette il senso d'urgenza"; mentre Polly Neate, dell'ong Shelter avverte: "Non è una "soluzione definitiva".