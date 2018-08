Argentina:Cristina Kirchner in tribunale

BUENOS AIRES, 13 AGO - La ex presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner è entrata oggi nell'edificio del tribunale di Buenos Aires per testimoniare davanti al giudice Claudio Bonadío nell'ambito di una vasta causa riguardante il pagamento di tangenti da parte di impresari ad ex funzionari della sua amministrazione presidenziale per ottenere appalti di opere pubbliche. Lo riferisce la tv C5N. La ex capo dello Stato è giunta nell'edificio di Comodoro Py accompagnata dal dirigente sociale vicino a papa Francesco, Juan Grabois, e all'ex ambasciatore presso la Santa Sede, Eduardo Valdés. Il processo istruito da Bonadío contempla la presenza di otto imprenditori 'pentiti', 15 detenuti e 38 imputati. A quanto si è appreso la Fernández de Kirchner presenterà al magistrato un suo documento scritto.