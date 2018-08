Gb, Aquarius vada in porto sicuro vicino

LONDRA, 13 AGO - Il governo britannico è "profondamente preoccupato" per "i 141 migranti" a bordo dell'Aquarius, ma considera sia "ben noto che la responsabilità di organizzare lo sbarco, nel porto sicuro più vicino, vada assunta dal Centro di coordinamento marittimo dei soccorsi competente, in accordo con i desideri del comandante della nave". Lo dichiara all'ANSA un portavoce del Foreign Office in risposta al ministro Danilo Toninelli. Il Regno Unito è comunque "impegnato ad affrontare con i partner europei la sfida dell'immigrazione irregolare".