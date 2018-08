Venezuela, dal 20 agosto nuovo bolivar

(AANSA) - CARACAS, 14 AGO - Il Venezuela ha stabilito che il prossimo 20 agosto sarà festivo perché durante quella giornata verrà messo in circolazione il nuovo 'bolívar soberano' che avrà perduto cinque zeri rispetto a quello attualmente in circolazione. In un intervento nel Palazzo di Miraflores, il presidente ha ufficialmente comunicato la notizia: "Dichiaro lunedì 20 agosto come giorno festivo affinché durante l'apertura delle banche sia possibile mettere più facilmente in circolazione le monete e banconote con la nuova denominazione". I vecchi bolívar, ha comunque precisato, "coesisteranno con i nuovi fino alla loro progressiva estinzione". Le nuove monete saranno da 0,50 ed un bolívar, mentre le banconote avranno il valore di 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 bolívar, sostituendo le vecchie da 1.000 e fino a 100.000 bolívar introdotte nel 2016-17. L'eliminazione degli zeri si è resa necessaria, fra l'altro, anche per la fortissima inflazione esistente in Venezuela.