Auto contro barriere a Westminster

ROMA, 14 AGO - Alcuni pedoni sono rimasti feriti dopo lo schianto di un'auto contro le barriere esterne di Westminster. Lo schianto è avvenuto alle 7.37 locali, (8,37 italiane). Nelle zone circostante, tra Millbank, Parliament Square e Victoria Tower, è stato approntato un cordone di sicurezza. Alcuni pedoni sono rimasti feriti dopo lo schianto di un'auto contro le barriere esterne di Westminster. Lo ha reso noto la polizia di Londra, come riporta la Bbc. Lo schianto è avvenuto alle 7.37 locali, (8,37 italiane). Nelle zone circostante, tra Millbank, Parliament Square e Victoria Tower, è stato approntato un cordone di sicurezza. Le indagini sullo sono in mano all'anti-terrorismo, a quanto si apprende da Sky News. La polizia è stata vista circondare l'auto e poi prelevare l'uomo a bordo. Dalle immagini diffuse sui media si tratta di un nero che indossava una camicia ed un giaccone con il cappuccio. Westminster è stata posta in lockdown, e c'è un imponente dispiegamento di polizia.