A dieta per 1 anno, sfida premier Tonga

ROMA, 14 AGO - Perdere chili in un anno, anche per dare l'esempio al resto della comunità: è la sfida lanciata dal primo ministro del regno di Tonga Akilisi Pohiva, ai leader delle altre isole del Pacifico. Lo riferisce la Bbc online, aggiungendo che l'annuncio verrà fatto ufficialmente il mese prossimo in occasione del forum annuale delle isole del Pacifico. Dieci isole dell'arcipelago hanno tra i livelli più alti di obesità nel mondo. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, oltre il 90% della popolazione è in sovrappeso. In un'intervista al giornale Samoan Observer, il premier ha puntato il dito contro il fallimento delle politiche locali per combattere l'obesità infantile, le malattie cardiache e il diabete. "Il punto non è fare una gara tra chi perde più chili - ha precisato - ma impegnarsi a mangiare sano e avere una cultura della salute".