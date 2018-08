Russia: fermato oppositore Udaltsov

MOSCA, 14 AGO - L'oppositore russo e coordinatore del Fronte di Sinistra Serghiei Udaltsov ha annunciato di essere stato fermato dalla polizia a Mosca. "Gli agenti - ha detto Udaltsov, citato dall'agenzia Interfax - mi hanno fermato vicino casa e mi stanno portando alla stazione di polizia del distretto di Krasnoselski per compilare un protocollo sulla manifestazione di viale Sakharov del 28 luglio" contro la proposta di riforma che prevede un notevole aumento dell'età pensionabile in Russia. L'evento era autorizzato dal Comune di Mosca e vi hanno partecipato alcune migliaia di persone: 6.500 secondo il ministero dell'Interno. Udaltsov ha trascorso quattro anni e mezzo dietro le sbarre per essere stato tra gli organizzatori delle proteste di piazza Bolotnaia per i brogli elettorali alle politiche del 2011 e alle presidenziali del 2012.