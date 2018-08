Pentagono rinvia parata voluta da Trump

WASHINGTON, 17 AGO - Il dipartimento della Difesa americano ha fatto sapere che la parata militare per il Veterans Day voluta dal presidente degli Stati Uniti Trump non ci sarà nel 2018. Il colonnello Rob Manning, un portavoce del Pentagono, ha detto che le autorità militari e la Casa Bianca "hanno concordato di esplorare l'opportunità per il 2019". L' annuncio giunge alcune ore dopo che l'Ap, citando fonti anonime, ne ha rivelato il costo: 92 milioni di dollari, tre volte cioè le stime originarie della Casa Bianca. Secondo le fonti, circa 50 milioni di dollari servirebbero a coprire il costo degli aerei, equipaggiamento, il personale e il supporto per la parata di novembre a Washington. Il resto deriverebbe da costi a carico di altri enti e soprattutto dall'apparato di sicurezza. La decisione di non realizzare la parata non è ancora ufficiale, ma si sa che il segretario alla Difesa Jim Mattis non ha ancora approvato il progetto.