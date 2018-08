Omaggio attacco Barcellona, re sgradito

ROMA, 17 AGO - 'Il re di Spagna non è il benvenuto nei Paesi catalani': è questo il testo di uno striscione affisso ieri sera all'ultimo piano di un palazzo che si affaccia su Plaza Catalunya, a Barcellona, dove questa mattina si terrà una cerimonia per commemorare il primo anniversario degli attentati di Barcellona e Cambrils in cui persero la vita 16 persone, inclusi due italiani. La polizia ha cercato questa mattina all'alba di rimuovere lo striscione, che mostra anche una immagine di Felipe VI a testa in giù, ma vi è riuscita solo parzialmente ed ha poi rinunciato all'impresa. Qualche ora dopo un gruppo di attivisti lo ha completamente dispiegato di nuovo. In mattinata il segretario nazionale dell'organizzazione separatista catalana ANC, Adrià Alsina, ha parlato in un tweet di un "contro ordine" che "ha fermato la polizia". Nell'ottobre del 2017, all'indomani del referendum per l'indipendenza della Catalogna vinto dai 'sì', il re si era schierato contro il governo catalano accusandolo di "slealtà inaccettabile".