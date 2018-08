India: vittime inondazioni salgono a 164

NEW DELHI, 17 AGO - E' salito a 164 il numero delle vittime delle terribili inondazioni nello stato del Kerala, nel sud dell'India. I soccorritori usano elicotteri e barche per evacuare le centinaia di persone bloccate sui tetti delle case. Le piogge torrenziali si sono fermate e i soccorritori stanno lavorando per spostare la popolazione nei 1.200 campi allestiti per gli sfollati dove si sono già rifugiate più di 150.000 persone. Le forti piogge degli ultimi otto giorni hanno provocato inondazioni, frane e crolli di strade e ponti, i servizi ferroviari sono interrotti. L'aeroporto resterà chiuso fino al 26 agosto.