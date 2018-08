NY University, gratis retta di medicina

NEW YORK, 17 AGO - Rivoluzione alla New York University, che elimina la retta per il corso di laurea in medicina. Gli studenti attuali e futuri - rivelano i media locali - riceveranno borse di studio che copriranno integralmente le tasse scolastiche annuali di 55 mila dollari, indipendentemente dal merito o dalle necessità finanziarie. Il college, secondo Princeton Review, ha un tasso di accettazione del 6%. A carico degli studenti saranno l'alloggio, l'acquisto di libri e altre spese, che l'università stima in circa 27 mila dollari per 10 mesi. "Niente più tasse scolastiche... Il giorno in cui i ragazzi ottengono la laurea, non devono nulla a nessuno", ha commentato Kenneth G.Langone, presidente del consiglio fiduciario dell'ateneo Langone medical center, intitolato a lui e a sua moglie, Elaine.